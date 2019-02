Actualidade

O treinador do Sporting de Braga considerou hoje a transferência de Loum para o FC Porto "um grande negócio" e anteviu um grande desafio diante do Desportivo das Aves, no sábado, para a I Liga de futebol.

O médio defensivo senegalês estava emprestado pelo Sporting de Braga ao Moreirense e segue para os 'dragões' também por empréstimo até ao final da época, com obrigatoriedade de compra por parte do FC Porto.

"Primeiro, mérito para quem o identificou, estava ali um produto em bruto e fomos capazes de o identificar, depois devemos valorizar o trabalho da equipa B [onde Loum jogou], a decisão de o emprestar ao Moreirense, porque havia vários clubes interessados, nomeadamente franceses, e a evolução do próprio jogador", disse Abel Ferreira.