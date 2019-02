Mau tempo

A estrada Marginal Norte, que liga o centro da cidade de Peniche ao Cabo Carvoeiro, no distrito de Leiria, foi hoje cortada ao trânsito, devido à agitação marítima, informou o segundo comandante dos bombeiros locais.

"O mar estava a galgar a Marginal Norte e decidiu-se cortar a estrada desde a entrada da cidade até ao Cabo Carvoeiro", afirmou Alexandre Barradas à agência Lusa.

A via encontra-se cortada desde as 13:00 e deverá assim permanecer até às 19:00, altura em que se prevê a baixa mar e as autoridades locais deverão fazer uma nova avaliação.