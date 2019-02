Actualidade

Um requerente de asilo curdo iraniano detido na Papua Nova Guiné devido às leis australianas de asilo foi galardoado na quinta-feira com o prémio literário mais valioso da Austrália por um livro que escreveu no seu telefone.

O prémio Victoria para Literatura foi atribuído a Behrouz Boochani, retido desde 2013 na ilha de Manus, na Papua Nova Guiné, segundo um comunicado oficial do Estado de Victoria, na Austrália, divulgado na Internet.

O laureado, que é jornalista e cineasta, receberá 100.000 dólares australianos (63,3 mil euros) do prémio para Literatura e mais 25.000 (15,8 mil euros) do prémio de ensaio pelo seu livro "No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison" (Sem amigos além das montanhas: Escrevendo da prisão de Manus).