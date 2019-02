Actualidade

Todas as bacias hidrográficas do continente estavam no fim de janeiro abaixo da média das últimas três décadas, com 12 de 60 albufeiras monitorizadas abaixo dos 40%.

A 31 de janeiro, segundo dados disponibilizados à Lusa pela Agência Portuguesa do Ambiente, as barragens de Monte da Rocha e Campilhas, na bacia do Sado, estavam apenas a 11% da capacidade.

Na próxima quinta-feira, segundo a mesma fonte, reúne-se a Comissão de Gestão de Albufeiras, para avaliar as disponibilidades existentes e as necessidades, uma reunião prévia ao início das atividades ligadas às culturas de regadio, para identificar possíveis situações críticas. Isto caso não chova o suficiente para recuperar o armazenamento.