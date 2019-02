Actualidade

O juíz do Supremo Tribunal Federal do Brasil Marco Aurélio Mello negou hoje um pedido do deputado e senador Flávio Bolsonaro, filho do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, para suspender as investigações sobre movimentações financeiras consideradas "atípicas".

Flávio tinha pedido a suspensão das investigações com o argumento de que uma vez eleito senador, a competência para autorizar a continuação das averiguações pertencia agora ao Supremo Tribunal Federal (STF), devido ao foro privilegiado - não poder ser processado em tribunais de primeira instância.

Como as supostas ilegalidades ocorreram antes de Flavio Bolsonaro tomar posse no Senado, quando ele ainda era deputado estadual, o caso deverá ficar na primeira instância do Judiciário, caso seja aberto um inquérito.