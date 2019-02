Venezuela

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que acompanha há dois anos, de forma permanente, o que se passa na Venezuela, sublinhando que a primeira prioridade do Governo é preservar a segurança dos portugueses que vivem naquele país.

"Este acompanhamento tem sido feito através do reforço das permanências consulares e de uma ida de forma regular do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas àquele país da América Latina, sendo a nossa primeira prioridade", afiançou o chefe do Governo.

António Costa disse esperar que a Venezuela retome a sua normalidade democrática com a realização de novas eleições.