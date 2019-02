Operação Fizz

O advogado Daniel Proença de Carvalho classificou hoje como uma "denúncia caluniosa" e uma tentativa de instrumentalização do Ministério Público a participação contra si, feita pelo ex-procurador Orlando Figueira, condenado na Operação Fizz.

O Ministério Público instaurou um inquérito para investigar a alegada participação do advogado Proença de Carvalho e do banqueiro angolano Carlos Silva no caso "Operação Fizz", após participação de Orlando Figueira, que foi condenado a seis anos e oito meses por corrupção passiva qualificada, branqueamento de capitais, violação do segredo de justiça e falsificação de documentos,

"É lamentável a tentativa que o referido senhor faz de instrumentalizar o Ministério Público, através da apresentação de uma denúncia caluniosa, com o objetivo manifesto de atingir o bom nome de pessoas que nenhuma relação têm com os crimes praticados por Orlando Figueira", escreveu Proença de Carvalho num comunicado enviado à agência Lusa.