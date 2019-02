CGD

O presidente executivo da CGD admitiu hoje a existência de "más práticas" e de "erros", mas sublinhou que a Caixa tem hoje "melhor 'governance'" e gestão de risco que no passado.

"Sou totalmente contra achar-se que todos as pessoas que passaram pela Caixa são culpados. De certeza que haverá más práticas, designadamente quando as vemos à luz de hoje, e haverá também erros. Agora achar que qualquer pessoa que tenha passado pela Caixa seja automaticamente culpado e tenha um cadastro, isso não é aceitável", afirmou hoje Paulo Macedo no parlamento.

O presidente executivo da CGD sustentou que a atual administração do banco tem "regras de gestão de risco sem paralelo" e um "quadro totalmente distinto", nomeadamente no que respeita o recrutamento das administrações, critérios de acompanhamento e divulgação de informações, entre outros.