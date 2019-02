Actualidade

O português Rui Pinto, responsável pela divulgação de documentos sobre o futebol mundial que redundou no 'Football Leaks', acusou as autoridades portuguesas de quererem silenciá-lo e negou ser um "hacker ou criminoso".

Em entrevista concedida à revista alemã 'Der Spiegel', Rui Pinto criticou a "propaganda portuguesa" que quer fazer dele "um criminoso, um hacker'", e disse que seria importante que as autoridades europeias investigassem a informação que tem no seu computador.

"Não posso revelar o que tenho no meu computador, mas acho que as autoridades europeias deveriam ver o que tenho. As autoridades portuguesas não, porque não querem investigar os crimes, querem apenas utilizar o que eu encontrei para me acusarem e usarem isso contra mim", afirmou à publicação germânica.