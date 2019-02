Mau tempo

Dezenas de quedas de árvores, corte de vias e o levantamento do telhado de uma habitação são alguns dos danos causados hoje pelo mau tempo no distrito de Santarém, disse fonte da Proteção Civil.

"Temos dezenas de ocorrências em quase todos os 21 municípios do distrito de Santarém, sendo que a queda de árvores atingiu duas viaturas em Abrantes, um poste de eletricidade caiu em cima de uma viatura em Samora Correia e a parte superior de uma estrutura de um edifício levantou em Benavente com a força do vento, não havendo feridos a registar", disse à Lusa fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

A mesma fonte disse ainda que há também a registar "inundações de estruturas ou superfícies por precipitação intensa, com cortes temporários de algumas vias" de circulação para a "retirada de ramos ou árvores e limpeza das estradas".