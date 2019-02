Actualidade

O regime de quarentena que vigorava desde 21 de janeiro em duas enfermarias do Hospital Central do Funchal, devido a uma bactéria multirresistente, foi suspenso, não havendo registo de contaminação, informaram hoje as autoridades regionais de saúde.

"Todos os rastreios foram negativos para KPC [Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase, a bactéria identificada] e a suspensão das medidas de isolamento de contacto foram efetuadas ontem [quinta-feira], 31 de janeiro, às 23:00, voltando os serviços envolvidos à sua rotina habitual", disse a coordenadora do serviço de controlo de infeção, Margarida Câmara, em conferência de imprensa.

A bactéria foi detetada numa paciente que esteve internada nos serviços de Ortopedia e de Nefrologia, nos pisos 8º (poente) e 6º (nascente), e que tem historial de internamento prolongado em diferentes unidades hospitalares fora da Madeira devido a patologia crónica imunodeprimida.