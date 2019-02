Actualidade

O secretário de Estado da Saúde afirmou hoje que a decisão de voltar a fazer uma Parceria Publico Privada (PPP) no Hospital de Braga " não está excluída" mas que "vai ficar para o próximo Governo".

"Não está excluída [uma nova PPP] mas essa é uma decisão que vai ficar para o próximo Governo. Na fase final deste mandato estamos a reverter a gestão para uma entidade pública e naturalmente que vamos deixar para um próximo Governo a decisão de fazer um novo concurso para ter uma gestão privada ou não. Não faria sentido estar este Governo a tomar essa decisão", afirmou Fernando Ramos, no final de uma reunião com a administração da Escala Braga, do Grupo Mello Saúde, que gere atualmente o Hospital de Braga.

O governante garantiu ainda que os contratos dos trabalhadores daquele Hospital, cerca de 2800, vão passar de forma "automática" para a nova entidade pública que será criada para gerir aquela unidade de saúde, cuja gestão em PPP termina a 31 de agosto.