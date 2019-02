Actualidade

A Câmara de Lisboa está a analisar a norma publicada hoje que determina o pagamento de juros indemnizatórios pela taxa de proteção civil, para perceber as "implicações e obrigações" do município.

"A norma já está a ser devidamente analisada pela Câmara Municipal de Lisboa para perceber quais são as implicações e as obrigações decorrentes", disse à Lusa fonte oficial do gabinete do vereador das Finanças, João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito nas listas do PS).

Um diploma hoje publicado em Diário da República determina que têm direito a receber juros indemnizatórios os proprietários que pagaram taxas consideradas ilegais ou inconstitucionais, como sucedeu com a taxa de proteção civil cobrada por Lisboa, Setúbal e Vila Nova de Gaia (neste caso, só a empresas).