Actualidade

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) admitiu hoje suspender a colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) em relação ao fornecimento de refeições aos bombeiros durante o combate aos incêndios.

A reação da LBP surge após a divulgação de um relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) que encontrou disparidades entre os pedidos de pagamentos sobre o fornecimento de refeições dirigidos à ANPC pelas corporações de bombeiros e o número de operacionais, referenciados como presentes no teatro de operações na fita do tempo do incêndio que deflagrou nos concelhos da Sertã, Proença-a-Nova e Mação em julho de 2017.

O relatório da IGAI, divulgada na quinta-feira pela agência Lusa, já foi enviado para o Ministério Público pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, para apuramento de responsabilidades.