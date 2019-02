Venezuela

(REFORMULADA) Mogadouro, Bragança, 01 fev (Lusa) - O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que o plano de contingência para a Venezuela poderá "envolver diferentes graus" consoante a situação no terreno, mas a "primeira prioridade" é "garantir a segurança dos portugueses".

"O plano de contingência poderá envolver diferentes graus em função da situação concreta existente no terreno, podendo no limite haver situações de evacuação que sejam necessárias", precisou o chefe do executivo no decorrer de uma visita a Mogadouro, no distrito de Bragança.

António Costa adiantou que os canais "estão todos estabelecidos, devidamente organizados, articulados com os países da região, de forma a que, se for necessário, aconteçam da forma mais segura, mas rápida e tranquila possível", frisou o primeiro-ministro.