Mau tempo

A Proteção Civil registou até às 18:30 de hoje 702 ocorrências devido ao mau tempo em Portugal continental, das quais se destacam a queda de árvores, segundo informação divulgada na página da Internet daquela autoridade.

Entre as 00:00 e as 18:30 de hoje foram registadas 702 ocorrências relacionadas com "meteorologia adversa", mobilizando 2.435 operacionais e 919 veículos, indica a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) na sua página de Internet.

A maior parte das ocorrências deve-se à queda de árvores, bem como à queda de elementos de construção em estruturas edificadas e a inundações de estruturas ou superfícies por precipitação intensa.