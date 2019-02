CGD

Quatro autoestradas estão entre as 25 operações com maiores perdas para a Caixa Geral de Depósitos (CGD), atingindo as perdas por imparidade 176 milhões de euros no final de 2015, segundo a auditoria ao banco público hoje divulgada.

"Das 25 operações com maiores perdas, quatro operações referem-se a 'project finance' para a construção de autoestradas, com data de concessão inicial em 2004 e em 2008", lê-se no relatório da auditoria elaborado pela consultora EY, disponibilizado hoje no 'site' do parlamento.

Em 31 de dezembro de 2015, "a exposição ascendia a 256 milhões de euros com alocação de perdas por imparidade de 176 milhões de euros", lê-se no documento, que precisa que em dois dos casos "a exposição inicial assumida pela CGD foi através de concessão de garantias bancárias".