Actualidade

Cerca de quatro centenas de pessoas concentraram-se hoje ao final da tarde no Rossio, em Lisboa, numa manifestação contra o fascismo apoiada por seis dezenas de associações e coletivos, recordando vítimas do racismo e da repressão.

Apesar do mau tempo, com chuva e granizo, os participantes começaram a concentrar-se cerca das 18:30 e pouco depois das 19:00 estavam a subir a Rua do Carmo, em direção ao Largo de Camões, onde a iniciativa vai terminar ao início da noite.

Para esta praça estavam previstos concertos, entretanto cancelados devido ao mau tempo, pelo que apenas vão ocorrer intervenções de participantes.