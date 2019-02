Mau tempo

Grande parte do telhado do pavilhão gimnodesportivo do Sobreirense, em Sobreiro Curvo, no concelho de Torres Vedras, voou e ficou hoje destruído devido ao mau tempo, disse o comandante municipal da Proteção Civil.

"Uma parte da cobertura do pavilhão do Sobreirense voou com o vento e caiu na zona envolvente", afirmou à agência Lusa Fernando Barão.

A queda da estrutura não provocou quaisquer vítimas, apesar de dentro do pavilhão estarem a decorrer atividades desportivas com crianças.