Actualidade

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, disse hoje que 115 entidades "mostraram interesse" na operação do banco no Brasil, durante a apresentação dos resultados, em Lisboa.

"Cento e quinze entidades mostraram interesse em receber informação" sobre a operação da Caixa no Brasil, o Banco Caixa Geral - Brasil, disse Paulo Macedo.

O presidente executivo do banco público adiantou aos jornalistas, em conferência de imprensa, que o processo de venda foi lançado "no final do ano passado", tendo já sido contratadas "um conjunto largo de entidades" para esse efeito, como advogados e avaliadores, referiu.