Os dois feridos em "estado mais complexo" na sequência de uma "possível intoxicação por gás", ocorrida hoje numa casa de repouso no Caramulo, no concelho de Tondela, foram transferidos para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, disse fonte hospitalar.

Segundo fonte do Hospital de São Teotónio, em Viseu, onde as oito vítimas da "eventual fuga de gás" estavam internadas, "as duas em estado mais grave foram transferidas para Matosinhos, para o Hospital Pedro Hispano, por ter câmara hiperbárica", disse à agência Lusa.

As duas pessoas terão sofrido uma "possível intoxicação por gás" e, neste sentido, foram transferidas, porque a câmara hiperbárica é um equipamento que permite submeter as pessoas a uma pressão ambiental superior à atmosférica, ou seja, desta forma, os pacientes respiram oxigénio puro.