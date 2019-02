Actualidade

O Governo definiu hoje as condições de atribuição de um desconto no preço da gasolina consumida na pequena pesca artesanal e costeira, cujos encargos suportados pela DGRM ascendem até ao máximo de 550 mil euros, foi hoje anunciado.

De acordo com uma portaria publicada hoje em Diário da República, são assim estabelecidas "as condições e os procedimentos aplicáveis à atribuição, em 2019, de um subsídio, no âmbito do auxílio de minimis [ajudas de reduzido valor concedidas a uma empresa]ao setor da pesca que corresponde a uma redução no preço final da gasolina consumida na pequena pesca artesanal e costeira, equivalente ao que resulta da redução da taxa aplicável ao gasóleo consumido na pesca".

Os encargos com o pagamento do subsídio são suportados pelo orçamento da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e serviços Marítimos (DGRM), até ao montante máximo de 550 mil euros.