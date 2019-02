Greve/Enfermeiros

o presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que a greve cirúrgica dos enfermeiros é "altamente questionável", reiterando o apelo ao bom senso e à boa vontade quer do Governo, quer dos profissionais de saúde.

"Os enfermeiros têm todo o direito à greve, como qualquer trabalhador, mas há formas de fazer greve. Se for uma greve absolutamente normal, é a situação que decorre da democracia. A greve, da forma que está a ser feita, é altamente questionável", disse Rui Rio aos jornalistas à entrada para o jantar de comemoração do Novo Ano Chinês, evento que decorre na Póvoa de Varzim, distrito do Porto.

Antes, o líder dos sociais-democratas frisou que "os doentes são aqueles que não têm responsabilidade nenhuma e, neste momento, são quem sofre as consequências", deixando um apelo ao Governo e aos enfermeiros.