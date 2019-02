Actualidade

O Rio Ave e o Tondela empataram hoje 2-2, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que serve mais os interesses dos visitantes, em situação incómoda na pauta classificativa.

Os vila-condenses, que na ronda passada interromperam um ciclo de 10 jogos sem vencer - ganharam ao Marítimo -, adiantaram-se logo aos nove minutos, por Galeno, mas os viseenses viraram o resultado com golos de Juan Delgado (24) e Tomané (52). Bruno Moreira repôs a igualdade, aos 74, numa altura em que o Tondela jogava com menos um, devido à expulsão por duplo amarelo de Ricardo Alves, aos 60.

Com este empate, o Rio Ave manteve o nono posto com 25 pontos, enquanto o Tondela sobe ao 12.º lugar com 20, os mesmos do 11.º, o Vitória de Setúbal.