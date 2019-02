Actualidade

O médio do Vitória de Setúbal André Pedrosa vai falhar o resto da época devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho, contraída na quarta-feira no jogo da I Liga de futebol frente ao Sporting.

O anúncio foi feito hoje pelo jogador, que se lesionou instantes depois de ter substituído no Estádio do Bonfim o colega Zequinha, na sua conta do Instagram, cerca de 48 horas depois do empate (1-1) entre vitorianos e sportinguistas.

"Infelizmente, vou ter de ser operado e esta época para mim terminou. Não vou poder continuar a lutar junto dos meus colegas pelos nossos objetivos, mas sei que no final vamos todos ser felizes", escreveu.