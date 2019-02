Venezuela

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) mostrou-se na sexta-feira alarmada perante a repressão contra manifestantes e detenções de cidadãos no âmbito de protestos na Venezuela.

"A CIDH expressa o seu alarme perante a repressão massiva contra manifestantes na Venezuela, assim como pelos números preocupantes de detenções arbitrárias registadas (...) nos protestos sociais que ocorreram na última semana", pode ler-se num comunicado daquele organismo.

No documento, a CIDH "insta as instituições do Estado a cessar a repressão, a garantir os direitos das pessoas privadas de liberdade e, em especial, a libertar imediatamente qualquer pessoa arbitrariamente detida".