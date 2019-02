Actualidade

Uma mulher e um polícia morreram em Buenos Aires, Argentina, na sexta-feira, num incêndio num hotel que obrigou a hospitalizar 48 pessoas, três das quais com queimaduras graves, informaram fontes oficiais.

O acidente aconteceu no Hotel Las Naciones, localizado na movimentada Avenida Corrientes, a poucos metros do centro do Obelisco, uma das áreas mais turísticas da capital argentina.

A mulher faleceu no local e um dos polícias da cidade de Buenos Aires, seriamente ferido durante sua intervenção no incêndio, morreu horas já Hospital Argerich.