Actualidade

As autoridades de Hong Kong anunciaram uma apreensão recorde de 8,3 toneladas de escamas de pangolim, espécie em vias de extinção, e de centenas de presas de elefante, no valor de mais de sete milhões de euros.

Com base numa denúncia das autoridades chinesas do continente, as autoridades locais encontraram o carregamento em meados de janeiro num contentor refrigerado rotulado como carne congelada da Nigéria, informaram na sexta-feira as autoridades que detiveram ainda duas pessoas.

Esta foi a maior apreensão de escamas de pangolim em Hong Kong, produto de cerca de 14 mil animais, e uma das maiores de marfim na última década.