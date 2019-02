Actualidade

O Governo da Colômbia anunciou que vai impedir a entrada do cantor venezuelano Enrique Omar, que era para dar um concerto no Carnaval de Barranquilla, "por causa de sua proximidade com a ditadura de Nicolas Maduro".

Omar Enrique interpretou a canção oficial da campanha eleitoral de Nicolas Maduro no ano passado e é conhecido pela proximidade que tinha com o seu antecessor, o falecido Presidente Hugo Chavez (1999-2013).

"Esta é uma decisão (...) soberana. Não permitiremos que as pessoas que fizeram tanto dano aos nossos irmãos venezuelanos passeiem pelo nosso país sem se imnportarem com as consequências das suas ações", disse o diretor de Migração da Colômbia, Christian Kruger Sarmiento, citado num comunicado daquela entidade.