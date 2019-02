Incêndios

Os produtores florestais consideram que os 600 euros por hectare disponibilizados para a reposição do potencial florestal das áreas atingidas pelo incêndio de agosto de 2018 em Monchique "são insuficientes e muito aquém do necessário".

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio (ASPAFLOBAL), Emílio Vidigal, considerou que as verbas "atribuídas a pequenos projetos através do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 não pagam o custo da operação, que ronda os cerca de dois mil euros por hectare".

"As verbas são insuficientes e o processo é extremamente burocrático, o que nos levou a pedir a prorrogação do prazo para a apresentação das candidaturas", justificou.