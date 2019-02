Actualidade

O responsável do Templo de Tin Hau, em Macau, suspeito de realizar obras ilegais no monumento e de desobedecer a um embargo decretado pelas autoridades, arrisca uma pena de prisão até dois anos, informou hoje o Ministério Público.

"Segundo a investigação preliminar, verificou-se que o responsável do templo, que é monumento classificado, é suspeito de ter cometido vários crimes de desobediência qualificada" e arrisca uma "pena de prisão até dois anos ou (...) pena de multa de 240 dias", pode ler-se no comunicado.

As medidas estão previstas no regime sancionatório especialmente estabelecido na Lei de Salvaguarda do Património Cultural, que visa penalizar aqueles que não acatem a ordem de embargo respeitante a obras ilegais em monumentos, cuja infração é considerada mais gravosa nos caso de desobediência qualificada.