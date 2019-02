Actualidade

Oito empresas apresentaram propostas no concurso público internacional para a construção e manutenção do futuro Hospital de Lisboa Oriental (HLO), anunciou hoje à Lusa a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

O concurso terminou a 31 de janeiro e apresentaram propostas os seguintes concorrentes: Servicios Hospitalarios CHUT, Agrupamento Hygeia, Alberto Couto Alves, SA, Tejo Infraestruturas Hospitalares (TIH), Ferrovial Agroman, SA, Ferrovial Serviços SA, Bastos, Amorim & Araújo - Consultoria e Trading, Lda e Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, SA.

Segundo uma nota da ARSLVT enviada à Lusa, o surgimento de oito propostas candidatas "atesta a boa recetividade do projeto junto dos proponentes".