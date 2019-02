Actualidade

O treinador do Sporting disse hoje que espera um dérbi "muito disputado" frente ao Benfica, a contar para a 20.ª jornada da I Liga de futebol, mas que a vitória é o único objetivo dos 'leões', no domingo.

"Espero um jogo muito disputado, entre duas equipas muito equiparadas, em que não há favoritos. Queremos estar a um bom nível, o que nem sempre tem sido possível, mas o mais importante é ganhar", disse Marcel Keizer, que rejeitou falar da possibilidade de uma derrota afastar os 'leões' da luta pelo título.

O Sporting ocupa o quarto lugar do campeonato, com 39 pontos, menos 10 do que o líder e campeão FC Porto, enquanto o Benfica segue na segunda posição, com 44.