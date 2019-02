Actualidade

O treinador do Benfica recusou hoje ter ficado limitado pela ausência de reforços no 'mercado' de janeiro, e considerou uma final o dérbi com o Sporting, no domingo, da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

"É uma final para as duas equipas. Encaráramos este jogo assim e o adversário também o vai fazer", declarou Bruno Lage, em conferência de imprensa, prosseguindo: "Temos de entrar determinados, organizados e sermos competentes para vencer".

As saídas de Bruno Varela para o Ajax, de Castillo para o América, do Méxco, Ferreyra e Alfa Semedo para o Espanyol, foram um tema que Bruno Lage não conseguiu fugir, ainda que se tenha referido apenas aos avançados pouco utilizados na Luz.