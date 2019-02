Actualidade

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sublinhou hoje, em Coimbra, que a nova orgânica da Proteção Civil vai reforçar o rigor e a transparência no uso de dinheiros públicos.

A afirmação do ministro surge após a divulgação de um relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) que aponta para disparidades entre os pedidos de pagamentos sobre o fornecimento de refeições dirigidos à Autoridade Nacional de Proteção Civil pelas corporações de bombeiros e o número de operacionais, referenciados como presentes no teatro de operações na fita do tempo do incêndio que deflagrou nos concelhos da Sertã, Proença-a-Nova e Mação em julho de 2017.

Eduardo Cabrita salientou que a situação mudou em 2018 e que, nesse ano, "esse acompanhamento já ocorreu com bastante mais eficácia".