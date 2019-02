Actualidade

A intensa chuva que caiu na sexta-feira durante cinco horas seguidas na província angolana de Luanda inundou e destruiu parcialmente 711 habitações, deixando ainda dezenas de estradas inundadas, mas sem registo de vítimas, disse hoje a Proteção Civil de Angola.

Segundo o comando provincial do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB) angolano, as zonas mais afetadas pela chuva - com um registo de 22,21 milímetros por metro quadrado - foram o Nova Vida, com acentuada dificuldade na mobilidade rodoviária, Palanca, Cidade Universitária e Golfe (Kilamba Kiaxi).

Situação idêntica verificou-se nos bairros da Camuxiba, Sambizanga, Bairro Operário (município de Luanda), bairro Kawelele, Futungo de Belas (Belas) e algumas zonas do Cazenga.