Actualidade

A descentralização de competências para as autarquias está a ser "um notável sucesso", afirmou hoje o ministro da Administração Interna, salientando que "há mais de 180 municípios" que já aceitaram receber competências da administração central em 2019.

O processo "é um notável sucesso", afirmou, em Coimbra, Eduardo Cabrita, no último dia em que os municípios, as freguesias e as entidades intermunicipais podem comunicar à Direção-Geral das Autarquias Locais se não pretenderem assumir, em 2019, várias competências no âmbito do processo de descentralização.

Segundo o governante, relativamente ao primeiro conjunto de competências a serem transferidas, há "mais de 180 municípios que assumiram as competências", sendo que ainda falta a comunicação de algumas autarquias.