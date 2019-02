Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje que o melhor resultado no dérbi lisboeta é o triunfo dos 'dragões' frente ao Vitória de Guimarães, no domingo, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

"Nós estamos atentos ao que se passa ao nosso lado, principalmente com os nossos rivais, as equipas que estão perto de nós. Nesse sentido, obviamente que se ganhar o Sporting, ninguém fica chateado. Se disser outra coisa, vão dizer que sou maluco. Sou um bocadinho, sou (...). Mas mais importante é o nosso jogo. A vitória do FC Porto em Guimarães, é o melhor resultado", afirmou Sérgio Conceição.

Os 'azuis e brancos' visitam o Vitória de Guimarães, no domingo, a partir das 20:00, depois de Sporting e Benfica se defrontarem, às 17:30.