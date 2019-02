Actualidade

Os defesas Tiago Ilori e Borja estrearam-se hoje nos convocados do Sporting para o dérbi com o Benfica, enquanto Mathieu, Acuña e Doumbia vão falhar o jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, no domingo.

O treinador dos 'leões', o holandês Marcel Keizer, reduziu de 21 para 18 o número de 'eleitos', relativamente ao empate no terreno do Vitória de Setúbal (1-1), na quarta-feira, excluindo os titulares Doumbia e Ristovski, este último devido a castigo.

O técnico promoveu ainda o regresso do médio sérvio Gudelj, que cumpriu um jogo de suspensão em Setúbal, abdicando ainda do guarda-redes Luís Maximiano, do defesa Abdu Conté e dos médios Miguel Luís e Francisco Geraldes.