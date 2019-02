Actualidade

As quase 10 toneladas de droga apreendidas na quinta-feira em Cabo Verde foram hoje incineradas na lixeira da capital do país, numa operação que envolveu um grande aparato policial e a participação de várias forças de segurança.

Trata-se da maior apreensão de droga em Cabo Verde, captada num cargueiro de bandeira do Panamá que atracou no Porto da Praia, com 9.570 quilogramas de cocaína a bordo.

Durante a operação foram detidos 11 cidadãos russos, que têm estado hoje a ser ouvidos no Tribunal da Praia.