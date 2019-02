Actualidade

O Sporting de Braga subiu hoje provisoriamente ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Desportivo das Aves, por 2-0, em jogo da 20.ª jornada.

Marcelo Goiano (60) e Paulinho (66) marcaram os golos dos bracarenses, que somaram a terceira vitória consecutiva e, com mais um jogo, passaram a somar 46 pontos, menos três do que o líder FC Porto e mais dois do que o Benfica e sete do que o Sporting.

O Desportivo das Aves, que vinha de duas vitórias consecutivas, caiu para zona de despromoção e é 16.º classificado, com 18 pontos.