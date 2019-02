Actualidade

Dez dissidentes da ex-guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), entre eles um dos líderes do principal grupo que recusou o acordo de paz de 2016, foram mortos durante uma operação militar, informou o Governo no sábado.

Rodrigo Cadete, de 52 anos, dos quais quase 40 em rebelião armada contra o Estado, foi morto durante uma operação de forças especiais do exército e da polícia no departamento de Caquetá (sul da Colômbia), de acordo com o ministro da Defesa, Guillermo Botero.

"Além disso, nove guerrilheiros foram mortos a tiro, vários capturados e os combates continuam na região", acrescentou Botero.