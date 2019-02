Venzuela

O embaixador da Venezuela no Iraque, Jonathan Velasco, manifestou no sábado o seu apoio ao líder do Parlamento, Juan Guaidó, que se autoproclamou Presidente Interino, afastando-se de Nicolás Maduro, alegando que o seu Governo violou a Constituição.

"Sr. Presidente, Guaidó, você está do lado certo da História, do povo e da Constituição, por isso colocamo-nos ao serviço do Estado que você constitucionalmente representa e dirige", disse Velasco num vídeo publicado nas redes sociais.

O diplomata observou que Maduro e "seu clã de usurpadores superaram uma barreira que quebra o limite admissível de ser um funcionário do Estado e cúmplice de um Governo usurpador".