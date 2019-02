Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram quando sete carruagens de um comboio com destino a Nova Deli descarrilaram no leste da Índia, informou hoje uma autoridade local.

Um magistrado distrital, Rajeev Roshan, disse que outras dez pessoas ficaram feridas no acidente que ocorreu no domingo de manhã no estado de Bihar.

A causa do acidente está a ser investigada.