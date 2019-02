Actualidade

Macau prepara-se para celebrar, na terça-feira, o início do ano do Porco, durante o qual vai assinalar os 20 anos da transferência de administração de Portugal para a China.

Entre vermelhos e dourados de balões e de estandartes pendurados em edifícios e pelas ruas, a figura do porco está presente em toda a cidade e estará em grande destaque na parada de celebração do ano novo, no terceiro e no sexto dia (07 e 10 de fevereiro) da "semana dourada", que decorre entre segunda-feira e domingo.

As autoridades disseram esperar entre 80 mil a 90 mil espectadores, num programa que integra ainda um desfile de 18 carros alegóricos, espetáculos culturais e o tradicional fogo-de-artifício.