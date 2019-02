Actualidade

Lisboa, Vila do Conde e Lagoa juntam-se às celebrações do Ano Novo Chinês, de 05 a 07 de fevereiro, que decorrem em 2019 sob os auspícios do Porco, com eventos e manifestações culturais chinesas, da ópera à gastronomia.

Segundo a tradição chinesa, o Porco representa o final do ciclo de rotação dos doze signos do calendário lunar entrando-se, assim, num momento de reflexão e análise sobre o passado para projetar um novo ciclo.

O Ano Novo Chinês, ou Festa da Primavera, é a data mais importante para todos os chineses e ganha cada vez mais relevância "à medida que a influência da China se espalha pelo mundo e o intercâmbio cultural aumenta", salienta a Embaixada da China em Portugal que organiza várias iniciativas em parceria com autarquias e outras entidades.