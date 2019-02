Actualidade

O Hospital de São João, no Porto, vai abrir um inquérito interno para "esclarecimento completo" da tentativa de rapto de um recém-nascido na maternidade daquela unidade, avançou hoje à Lusa fonte da instituição.

"O hospital vai abrir um inquérito interno para esclarecimento completo da ocorrência", disse à agência Lusa fonte oficial do hospital, que se escusou a avançar com mais detalhes.

No sábado, ao princípio da noite, uma mulher envergando uma bata de profissional de saúde tentou raptar um recém-nascido do berçário do Hospital de São João.