Actualidade

O Sporting terminou hoje em terceiro lugar a prova masculina da Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, em Albufeira, com 69 pontos, mais 26 do que a formação espanhola Bikila, que sucedeu aos 'leões' no historial.

O ugandês Jacob Kimplimo, dos italianos do Casone Noceto, foi o primeiro a cruzar a meta, no final dos 9.730 metros, em 29.00 minutos, menos um segundo do que o vencedor do ano passado, o queniano Davis Kiplangat (Sporting), segundo classificado.

Robel Fsiha (Sparvagens) terminou no terceiro posto, a 50 segundos de Kimplimo.