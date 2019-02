Actualidade

O analista da consultora Capital Economics que prevê uma recessão de 2% para Angola explicou hoje à Lusa que a produção e os preços do petróleo, para além do programa do FMI, justificam a estimativa.

"Todos os números que temos sugerem que a produção de petróleo foi fraca no final do ano passado e continuará fraca este ano", disse John Ashbourne em entrevista telefónica à Lusa a partir de Londres, a sede da Capital Economics, a única consultora que prevê uma recessão económica para Angola este ano.

"Este ano, os volumes de produção serão menores que em 2018, o que terá uma enorme influência no Produto Interno Bruto", disse o analista, quando questionado sobre a razão de prever mais uma contração para a economia angolana, quando todas as instituições internacionais apostam no regresso ao crescimento já este ano, depois de três anos de recessão.