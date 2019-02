Actualidade

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que foi iniciada a construção de uma cerca de seis metros de altura e 65 quilómetros entre Israel e a Faixa de Gaza.

"Durante o fim de semana começámos a construir uma barreira [...] ao longo da fronteira com Gaza", disse o chefe do Governo aos jornalistas antes do Conselho de Ministros.

"A barreira impedirá os terroristas de Gaza de entrarem no nosso território", justificou.